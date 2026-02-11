DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,3950 -1,8%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 30,12 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler am Mittwochabend nach starken Zahlen vor allem verbesserte US-Trends. Für 2026 seien die Aussichten allerdings durchwachsen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
38,30 €		 Abst. Kursziel*:
-0,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
39,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,66%
Analyst Name:
William Woods 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

