Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 30,12 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst William Woods attestierte dem Einzelhändler am Mittwochabend nach starken Zahlen vor allem verbesserte US-Trends. Für 2026 seien die Aussichten allerdings durchwachsen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
38,30 €
|Abst. Kursziel*:
-0,78%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
39,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,66%
|
Analyst Name:
William Woods
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
