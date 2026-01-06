DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

33,49 EUR -0,22 EUR -0,65 %
STU
31,18 CHF -0,17 CHF -0,54 %
BRX
Marktkap. 29,16 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

12:26 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Ahold Delhaize (Ahold)
33,49 EUR -0,22 EUR -0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stehe das US-Geschäft des Einzelhändlers, schrieb Frederick Wild in seinem am Sonntag veröffentlichten Ausblick auf den Quartalsbericht. Hier sieht Wild in Ahold einen vergleichsweise sichereren Hafen./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 12:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

12:26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
05.12.25 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

