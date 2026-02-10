DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.084 -0,1%Bitcoin 55.933 -3,3%Euro 1,1894 +0,0%Öl 69,72 +0,9%Gold 5.084 +1,2%
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

38,32 EUR +3,63 EUR +10,46 %
STU
38,27 EUR +3,42 EUR +9,81 %
GVIE
Marktkap. 29,97 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den "beachtlichen Jahreszahlen" der Supermarktkette ist für Analyst Frederick Wild Ahold Delhaize "The Place To Be In US Food", wie er am Mittwoch schrieb. Viele der pessimistischen Thesen für die Aktie würden nun adressiert./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,27 €		 Abst. Kursziel*:
17,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,43%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Ahold Delhaize (Ahold) zu myNews hinzufügen