Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,97 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den "beachtlichen Jahreszahlen" der Supermarktkette ist für Analyst Frederick Wild Ahold Delhaize "The Place To Be In US Food", wie er am Mittwoch schrieb. Viele der pessimistischen Thesen für die Aktie würden nun adressiert./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 10:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,27 €
|Abst. Kursziel*:
17,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,43%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|18:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|18:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|18:01
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11:16
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|10:41
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG