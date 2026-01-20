DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

32,85 EUR -0,12 EUR -0,36 %
STU
30,41 CHF -0,10 CHF -0,32 %
BRX
Marktkap. 28,86 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:26 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold)
32,85 EUR -0,12 EUR -0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Stimmung im US-Lebensmittelhandel sei im zweiten Halbjahr 2025 schlechter geworden, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fallende Rohstoffpreise und Ausnahmen von den Importzöllen schränkten den Spielraum für höhere Preise ein. In diesem Umfeld rät der Experte weiterhin zum Untergewichten der Aktien im Portfolio./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 09:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 10:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,07 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,86 €		 Abst. Kursziel*:
-23,71%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
32,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,68%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
19.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.01.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

