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Marktkap. 34,95 Mrd. EUR

KGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
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WKN A2ANT0

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ISIN NL0011794037

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Symbol AHODF

JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

13:46 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
40,27 EUR -0,50 EUR -1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhändler schnitten dank ihres "defensiven Profils" bei allgemeinen Marktturbulenzen in der Regel besser ab als andere Sparten, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch angesichts der aktuellen geopolitischen Eskalation in Nahost habe sich der Sektor bislang als sicherer Hafen erwiesen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
24,44 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
40,52 €		 Abst. Kursziel*:
-39,68%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
40,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-39,31%
Analyst Name:
Borja Olcese 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

13:46 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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