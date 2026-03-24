Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 34,95 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhändler schnitten dank ihres "defensiven Profils" bei allgemeinen Marktturbulenzen in der Regel besser ab als andere Sparten, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch angesichts der aktuellen geopolitischen Eskalation in Nahost habe sich der Sektor bislang als sicherer Hafen erwiesen./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
24,44 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
40,52 €
|Abst. Kursziel*:
-39,68%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
40,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-39,31%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|13:46
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|Bernstein Research