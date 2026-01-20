JP Morgan Chase & Co.

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Marktschätzungen für die Supermarktkette gingen runter, seien aber mit Blick auf 2026 noch immer zu hoch, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie hat den Status "Negative Catalyst Watch", somit rechnet der Experte angesichts der im Februar anstehenden Nachrichten mit einer eher negativen Entwicklung./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:41 / GMT

