Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 28,58 Mrd. EURKGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25,07 Euro belassen. Die Marktschätzungen für die Supermarktkette gingen runter, seien aber mit Blick auf 2026 noch immer zu hoch, schrieb Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie hat den Status "Negative Catalyst Watch", somit rechnet der Experte angesichts der im Februar anstehenden Nachrichten mit einer eher negativen Entwicklung./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,07 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
32,94 €
|Abst. Kursziel*:
-23,89%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
32,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,96%
|
Analyst Name:
Borja Olcese
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
