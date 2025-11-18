Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Volatus Aerospace im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Mit einem Kurs von 0,322 EUR zeigte sich die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:20 Uhr bei der Volatus Aerospace-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,322 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,340 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,322 EUR aus. Bei 0,328 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 167.500 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,075 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,076 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 76,398 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

