Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 0,350 EUR zu.

Um 12:03 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 0,350 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,354 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,344 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 117.090 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 91,429 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,076 EUR am 28.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,286 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

