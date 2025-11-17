Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 0,352 EUR zu.

Um 09:22 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 0,352 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,354 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,344 EUR. Zuletzt wechselten 72.488 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,341 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 363,158 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot