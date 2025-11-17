Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 0,322 EUR.

Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,322 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,322 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,344 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 245.512 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 108,075 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,076 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 76,398 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

