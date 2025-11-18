DAX23.290 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Streit mit Japan: China pocht auf Rücknahme von Taiwan-Aussagen

18.11.25 11:28 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Im Streit zwischen China und Japan um Aussagen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan hat Peking erneut schwere Vorwürfe erhoben. Das Wesen der Aussagen sei "äußert bösartig" und habe das chinesische Volk verärgert, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. China fordere, dass Japan die Äußerungen zurücknehme, sagte sie.

Wer­bung

Anfang des Monats hatte Takaichi im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine "existenzbedrohende Situation" darstelle, die dazu führen könnte, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe.

Das Verhältnis zwischen China und Japan gilt schon lange als schwierig. Takaichi gilt zudem als China-Kritikerin mit politischen Verbindungen nach Taiwan. Peking und Tokio streiten zudem schon lange um Gebiete wie die Diaoyu-Inseln (Japanisch: Senkaku-Insel), zu denen China regelmäßig Küstenpatrouillen schickt - so auch nach Takaichis Äußerungen als Machtdemonstration.

Chinas Regierung riet nach Takaichis Äußerungen ihren Landsleuten davon ab, nach Japan zu reisen. Zuletzt hatte Peking generell seinen Ton in der Taiwan-Frage gegenüber dem Ausland verschärft.

Wer­bung

Auch Japan warnt

Mittlerweile warnt auch die japanische Botschaft in China ihre Landsleute, diese sollten wegen der Berichterstattung in der Volksrepublik überfüllte öffentliche Orte meiden und auf ihre Sicherheit achten.

Um den heißgelaufenen Streit abzukühlen, sprachen am Dienstag Japans Leiter der Asien- und Ozeanienabteilung im Außenministerium, Masaaki Kanai, und sein chinesischer Amtskollege Liu Jinsong in Peking. Kanai sollte darin Japans Position zu den diplomatischen Beziehungen zu China klarstellen, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Japans Kabinettschef Minoru Kihara signalisierte unterdessen Offenheit für einen Dialog, nachdem es aus Peking geheißen hatte, es sei kein Treffen zwischen Ministerpräsident Li Qiang und Takaichi während des G20-Gipfels in Südafrika geplant./jon/DP/jha