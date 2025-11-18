DAX23.293 -1,3%Est505.567 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1588 ±-0,0%Öl64,28 +0,4%Gold4.043 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Mittag auf rotes Terrain

18.11.25 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 0,320 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,34 EUR 0,02 EUR 5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 11:54 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,320 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,318 EUR ab. Bei 0,328 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 279.051 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,375 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.11.2024 auf bis zu 0,076 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 321,053 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

