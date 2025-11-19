Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,314 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 09:15 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,314 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,312 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,316 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 52.150 Aktien.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 53,134 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,076 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 75,796 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot