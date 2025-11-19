Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Tradegate-Handel kam die Volatus Aerospace-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,316 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,316 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,318 EUR an. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,312 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,316 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 155.809 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Gewinne von 112,025 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,076 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 75,949 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 20.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

