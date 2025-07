E-Rezepte im Blick

Patienten in Deutschland können elektronische Rezepte bei den Online-Apotheken Redcare Pharmacy und DocMorris auch während der Übergangszeit zu einer neuen Abwicklungsinfrastruktur einlösen.

Werte in diesem Artikel

Die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik habe die Zulassung für die in die App integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert, teilte DocMorris am Dienstagmorgen mit. Von Redcare hieß es, dass das Unternehmen über seinen Technologiepartner die Bestätigung erhalten habe, dass die Gematik die CardLink-Lizenz in Deutschland bis zum 31. Januar 2027 (zuvor 31. März 2026) verlängert habe.

Wer­bung Wer­bung

Die Einlösung von E-Rezepten ist damit auch während des Übergangs zur neuen Proof of Patients Presence (PoPP) Infrastruktur gesichert. Diese Technologie soll deutschlandweit eingeführt werden und die kontaktlose Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte ohne PIN ermöglichen.

Die Aktien von Redcare und von DocMorris legten am Dienstag deutlich zu.

DocMorris-Aktien steigen

Die Verlängerung der Zulassung für CardLink in Deutschland bis Anfang 2027 ist am Dienstag bei den Anlegern von DocMorris gut angekommen. Damit bleibt die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) weiterhin möglich.

Wer­bung Wer­bung

Im Schweizer Handel geht es für die DocMorris-Aktie zeitweise 2,4 Prozent auf 7,68 CHF nach oben. In ihrem Fahrwasser legen auch die Papiere des Konkurrenten Redcare auf XETRA um 1,79 Prozent auf 93,85 Euro zu.

Laut Analyst Martin Comtesse von der US-Bank Jefferies ist die Zahl eingelöster E-Rezepte in Deutschland seit Beginn vergangenen Jahres um knapp 37 Prozent gestiegen. Fast neun von zehn Arztpraxen stellten elektronische Rezepte aus, bei den Apotheken liege die Nutzungsquote mittlerweile bei 96 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX)