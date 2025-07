AKTIE IM FOKUS: DocMorris steigen - Zulassung für CardLink verlängert

Werte in diesem Artikel

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verlängerung der Zulassung für CardLink in Deutschland bis Anfang 2027 ist am Dienstag bei den Anlegern von DocMorris gut angekommen. Denn damit bleibt die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) weiterhin möglich.

An der Zürcher Börse stiegen DocMorris um gut fünf Prozent auf 7,85 Franken. In ihrem Fahrwasser legten auch die Papiere des Konkurrenten Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) auf Xetra um knapp vier Prozent auf 95,80 Euro zu. "Wir rechnen damit, dass Redcare eine ähnliche Verlängerung der Zulassung erhält", schrieb die Investmentbank Oddo BHF.

Laut Analyst Martin Comtesse von der US-Bank Jefferies ist die Zahl eingelöster E-Rezepte in Deutschland seit Beginn vergangenen Jahres um knapp 37 Prozent gestiegen. Fast neun von zehn Arztpraxen stellten elektronische Rezepte aus, bei den Apotheken liege die Nutzungsquote mittlerweile bei 96 Prozent./bek/mis