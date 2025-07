Warburg Research beurteilt Zalando-Aktie mit Buy

Zalando-Analyse im Blick

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Warburg Research-Analyst Jörg Philipp Frey das Zalando-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Modeversands zum zweiten Quartal dürften ordentlich ausfallen, schrieb Jörg Philipp Frey in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Allerdings sei kein Margenwachstum zu erwarten.

Die Aktie legte um 11:26 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 28,05 EUR zu. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 67,56 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 233.006 Zalando-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2025 sank die Aktie um 13,4 Prozent. Voraussichtlich am 06.08.2025 wird Zalando Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2025 gewähren.

