Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Montagvormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 27,63 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 27,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 27,73 EUR. Mit einem Wert von 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.752 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,90 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 24,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,09 EUR.

Am 06.05.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

