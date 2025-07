10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte recht stabil in den Dienstagshandel einsteigen. Es werden sogar leichte Gewinne erwartet

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio rückte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,24 Prozent auf 39.553,60 Punkte vor. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen abwärts: Der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,77 Prozent auf 3.492,71 Zähler. Der Hang Seng notiert daneben zwischenzeitlich 0,28 Prozent höher bei 24.270,59 Punkten.

3. Gegenschlag: EU bereitet neue Liste für Vergeltungszölle vor

Die EU reagiert auf neue US-Zolldrohungen mit einer Liste möglicher Gegenzölle - ein Handelsabkommen bis August soll die Eskalation noch verhindern. Zur Nachricht

4. Meta plant Milliarden-Investitionen in KI-Rechenzentren

Rechenzentren, die den Kernteil von Manhattan ausfüllen könnten - mit dieser Vision will der Facebook-Konzern Meta Platforms in Führung bei Künstlicher Intelligenz gehen. Zur Nachricht

5. Chinas Wirtschaft wächst trotz Handelsstreit robust

Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal robust gewachsen. Nach Angaben des Pekinger Statistikamts legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von April bis Juni um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Zur Nachricht

6. Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

Drei Dow-Jones-Aktien überzeugen mit attraktiven Dividendenrenditen. Diese Titel könnten sich für Anleger lohnen. Zur Nachricht

7. DocMorris -App erhält verlängerte Zulassung für E-Rezepte bis 2027

DocMorris kann die Entwicklung ihrer App zur Einlösung der E-Rezepte in Deutschland weiter vorantreiben. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Chef bestätigt Wiederaufnahme des Verkaufs von H20-Chips in China

Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf der US-Techriese NVIDIA seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise legen am Dienstag den Rückwärtsgang ein. Brent wird je Barrell bei 69,07 US-Dollar gehandelt, für WTI wird am Markt ein Preis von 66,75 US-Dollar je Barrell aufgerufen.

10. Euro etwas stärker

Der Euro verteuert sich leicht. Am Morgen liegt der EUR/USD-Kurs bei 1,1682 US-Dollar.