Neue Produktionsstätte

Mit AstraZeneca hat ein weiterer Pharmahersteller eine deutliche Stärkung seiner US-Fertigung angekündigt.

Der britische Konzern will 50 Milliarden US-Dollar bis 2030 in den USA investieren. Das umfasst eine neue Produktionsstätte mit Fokus auf chronische Krankheiten.

Andere Pharmahersteller wie Eli Lilly, Roche, Regeneron Pharmaceuticals und Merck & Co hatten in den vergangenen Monaten ebenfalls massive Investitionen in ihre US-Fertigung angekündigt.

US-Präsident Donald Trump droht derzeit mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika, die im Ausland hergestellt werden. Trump sagte zuletzt, dass die Pharmakonzerne bis zu eineinhalb Jahre Zeit bekämen, um ihre Lieferketten wieder in die USA zu verlagern, bevor die Zölle in Kraft treten.

AstraZeneca-CEO Pascal Soriot sagte, die Investitionen unterstützten das Ziel des Konzerns, 2030 einen Umsatz von 80 Milliarden Dollar zu erzielen. Man werde außerdem zehntausende neue Jobs in den USA schaffen.

