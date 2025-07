KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Astrazeneca auf 14200 Pence

Werte in diesem Artikel

(Korrigiert wird das Kursziel. Es lautet 14200 rpt. 14200 Pence)

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AstraZeneca von 14000 auf 14200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Luisa Hector sah in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung ihre Kaufthese untermauert von starken Tendenzen in der Produkt-Pipeline, die sich noch nicht im Aktienkurs niedergeschlagen hätten. Sie erhöhte etwas ihre Umsatzschätzung für das Jahr 2030 auf ein Niveau über dem Analystenkonsens./rob/tih/ag/stk

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------