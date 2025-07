Bilanz voraus

Bei BASF steht in dieser Woche die Zahlenvorlage ins Haus. Nachdem der Chemiekonzern bereits eine Gewinnwarnung für 2025 ausgegeben hatte, erwarten Anleger nun gespannt die Details zum zweiten Quartal.

• BASF legt am Mittwoch die Bilanz für das zweite Quartal und das erste Halbjahr vor

• Rückgänge bei Gewinn und Umsatz erwartet

• Analysten sehen dennoch Aufwärtspotenzial für BASF-Aktie

Am Mittwoch öffnet der Ludwigshafener Chemieriese BASF seine Bücher und legt seine endgültigen Zahlen für das zweite Quartal sowie seinen Halbjahresfinanzbericht vor.

Analysten erwarten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt einen Gewinnrückgang auf 0,453 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahresquartal 0,48 Euro je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig soll BASF rund 15,78 Milliarden Euro erreicht haben. Das entspräche ebenfalls einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Milliarden Euro erwirtschaftet wurden.

Quartalszahlen nach Gewinnwarnung besonders im Blick

Bereits Mitte Juli hatte BASF eine Gewinnwarnung für 2025 ausgegeben. Demnach erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt nur noch 7,3 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro. Zuvor hatte das Unternehmen 8,0 Milliarden bis 8,4 Milliarden Euro angepeilt - nach knapp 7,9 Milliarden im Vorjahr.

Am gleichen Tag wurden auch vorläufige Berechnungen für das zweite Quartal vorgestellt. So soll das operative Ergebnis bei 1,77 Milliarden Euro liegen und der Umsatz bei 15,77 Milliarden Euro. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn dürfte laut "dpa-AFX" im zweiten Quartal bei 80 Millionen Euro liegen - nach 430 Millionen Euro im Vorjahr. Die endgültigen Ergebnisse sowie weitere Details werden dann am Mittwoch verkündet.

Analysten trauen BASF-Aktie Kursanstieg zu

Analysten bleiben für BASF trotz der erwarteten Rückgänge verhalten positiv gestimmt. Laut "TipRanks" empfehlen derzeit sieben Experten die Aktie zum Kauf, sechs empfehlen "Halten". Demgegenüber stehen lediglich zwei Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49,58 Euro und damit rund 8,6 Prozent über dem letzten XETRA-Schlusskurs der Aktie, der sich auf 45,65 Euro belief.

Im Montagshandel auf Tradegate zeigt sich die BASF-Aktie dann auch freundlich, was jedoch vor allem auf die Zolleinigung zwischen den USA und der EU zurückzuführen sein dürfte, die einiges an Unsicherheit beseitigt hat. So steht die BASF-Aktie am Montag via XETRA zeitweise bei 45,58 Euro und damit 0,15 Prozent tiefer.

