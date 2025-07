Kursziele im Blick

PUMA hat den Markt in der vergangenen Woche mit einer Prognosesenkung erschüttert und kündigte erstmals seit Jahren einen operativen Verlust an. So reagieren Analysten.

• PUMA kappte letzte Woche Jahresprognose und erwartet operativen Verlust

• Analysten senken Kursziele

• Große Herausforderungen für neuen Chef

Ende der vergangenen Woche hat der Sportartikelhersteller PUMA Investoren mit einer Gewinnwarnung geschockt. So korrigierte das Unternehmen seine Prognose für das laufende Jahr deutlich nach unten und kündigte erstmals seit Jahren einen operativen Verlust an. Die PUMA-Aktie reagierte im XETRA-Handel am Freitag mit einem massiven Kurssturz von letztlich 15,96 Prozent auf 20,70 Euro.

Umsatzeinbruch trifft Kernmärkte hart

Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2025 fielen ebenfalls enttäuschend aus: Der Gesamtumsatz sank währungsbereinigt um 2 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Besonders dramatisch ist die Situation in den wichtigen Absatzmärkten: In Nordamerika verzeichnete PUMA einen Umsatzrückgang von alarmierenden 9,1 Prozent, während Europa mit einem Minus von 3,9 Prozent ebenfalls deutlich schwächelte. Vor Zinsen und Steuern fiel zudem auch ohne Einmalkosten für das Sparprogramm ein Verlust von 13,2 Millionen Euro an. Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel will das Unternehmen dann am Donnerstag präsentieren.

Analysten ziehen mehrheitlich rote Karte - Kursziele unter Druck

Analysten reagierten alarmiert auf die jüngsten Entwicklungen und aktualisierten reihenweise ihre Einschätzungen für die PUMA-Aktie. Die Experten sehen dabei die weitere Entwicklung aufgrund des eingetrübten Ausblicks und der anhaltenden Belastungen kritisch.

So bestätigte die Schweizer Großbank UBS am Freitag ihr "Sell"-Rating für die PUMA-Aktie und beließ auch das Kursziel bei 19,10 Euro. Laut Analyst Robert Krankowski zeige die Prognosesenkung deutlich, dass PUMA Schwierigkeiten habe, mit dem sich intensivierenden Wettbewerb zurechtzukommen.

Auch bei der DZ Bank lautet die Empfehlung für die PUMA-Aktie nun "Verkaufen" - nachdem sie zuvor noch "Halten" gelautet hatte. Das Kursziel senkte Analyst Thomas Maul dabei deutlich von zuvor 22 Euro auf nun nur noch 18 Euro, da die Herausforderungen für den Sportartikelhersteller derzeit zu hoch seien, um das bisherige Anlageurteil aufrechtzuerhalten.

Auch die US-Bank JPMorgan senkte am Freitag das Kursziel für die PUMA-Aktie von 26 Euro auf 21 Euro, blieb dabei jedoch bei ihrer bisherigen Einschätzung, die auf "Neutral" lautet. Analystin Chiara Battistini bezeichnete die Quartalszahlen und die Prognosesenkung dabei trotz bereits gesunkener Erwartungen als eine deutlich negative Überraschung.

Kaufempfehlungen für den Anteilsschein gibt es indes weiterhin von Deutsche Bank Research sowie Warburg Research - mit Kurszielen von 34 Euro bzw. sogar satten 60 Euro. Sowohl Analyst Adam Cochrane von Deutsche Bank Research als auch Analyst Jörg Philipp Frey von Warburg Research würdigten in ihrer Einschätzung von Freitag, dass der neue PUMA-Chef offenbar "klar Schiff" mache, bevor er eine neue Strategie vorstelle.

Der neue CEO Arthur Hoeld, der erst seit Juli im Amt ist, steht direkt vor einer großen Herausforderung: Er muss nun unmittelbar nach seinem Amtsantritt harte Sparmaßnahmen und Restrukturierungen einleiten, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.

So schlägt sich die PUMA-Aktie am Tag nach dem Kurseinbruch

Am Montag zeigt sich die PUMA-Aktie nach dem Kursrutsch von Freitag etwas fester: Zeitweise gewinnt sie im XETRA-Handel 0,92 Prozent auf 20,89 Euro.

