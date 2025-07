PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 20,86 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,86 EUR. Bei 20,92 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 175.764 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,37 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,610 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,448 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,10 EUR für die PUMA SE-Aktie.

PUMA SE gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE ein EPS von 0,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PUMA SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,682 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

