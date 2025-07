BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 45,26 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,26 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 45,26 EUR. Mit einem Wert von 45,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 87.205 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,37 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 48,75 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,53 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,16 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,55 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,85 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

