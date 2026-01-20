DAX25.227 +0,9%Est506.080 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +1,0%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.755 -0,3%Euro1,1835 -0,2%Öl68,23 +1,3%Gold4.914 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde Spekulationen über vorzeitigen Amtsverzicht von EZB-Chefin Lagarde
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Vorläufige Zahlen

INTERSHOP-Aktie stabil: Anhaltender Verlust in 2025

18.02.26 11:49 Uhr
INTERSHOP-Aktie kaum verändert: Anhaltende rote Zahlen in 2025 | finanzen.net

Der Vorstand des Software-Unternehmens INTERSHOP legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
INTERSHOP Communications AG
1,20 EUR -0,03 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. INTERSHOP Communications ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.

Wer­bung

Der neue Vorstandschef Markus Dränert wird darüber berichten, ob sich der negative Trend fortgesetzt hat und wie die Aussichten für dieses Jahr sind. Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten INTERSHOP AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert, schwankt seit Jahren stark.

Die INTERSHOP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 1,22 Euro.

/rot/DP/he

JENA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf INTERSHOP Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf INTERSHOP Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Intershop Communications AG

Nachrichten zu INTERSHOP Communications AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung