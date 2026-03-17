Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt schlussendlich

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 machte am Abend Gewinne.

Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,22 Prozent auf 24.188,59 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,56 Prozent auf 24.270,77 Punkte an der Kurstafel, nach 23.898,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.097,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.465,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Stand von 24.708,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25.587,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 19.753,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 4,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 23.759,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palantir (+ 6,74 Prozent auf 160,84 USD), Align Technology (+ 4,43 Prozent auf 180,86 USD), ASML (+ 3,98 Prozent auf 1.369,62 USD), Broadcom (+ 3,86 Prozent auf 322,51 USD) und AppLovin (+ 3,74 Prozent auf 458,95 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-7,59 Prozent auf 40,76 USD), Micron Technology (-4,39 Prozent auf 404,35 USD), Linde (-2,07 Prozent auf 478,05 USD), Kraft Heinz Company (-1,67 Prozent auf 21,21 USD) und DexCom (-1,51 Prozent auf 65,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 46.595.428 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,04 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net