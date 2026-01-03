Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu
27.02.26 22:26 Uhr
Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel zum Dollar leicht gestiegen.
Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1820 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1805 (Donnerstag: 1,1814) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8470 (0,8464) Euro gekostet.
