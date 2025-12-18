DAX23.968 ±0,0%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1720 -0,2%Öl60,00 -1,1%Gold4.326 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion
Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

WDH/AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall vorbörslich gefragt - Autogeschäft vor Verkauf

18.12.25 08:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.523,50 EUR -15,00 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Tippfehler in der Überschrift behoben: Verkauf rpt Verkauf)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anleger von Rheinmetall dürften am Donnerstag den geplanten Fokus auf Rüstung begrüßen. Nachdem der Konzern nach Börsenschluss mitgeteilt hatte, dass der Verkauf des Autogeschäfts angestrebt wird, ging es auf der Plattform Tradegate am Donnerstag im vorbörslichen Handel im Xetra-Vergleich um 2,3 Prozent nach oben. Damit würden die Papiere an ihre Vortagserholung anknüpfen.

Wer­bung

Barclays-Analyst Afonso Osorio sprach von "einem Schritt in die richtige Richtung", der nicht unbedingt neu sei. Entsprechend fällt die Kursreaktion nicht überschwänglich aus. Rheinmetall will mit zwei Bietern sprechen und strebt eine Vertragsunterzeichnung im ersten Quartal an. Damit verbunden sind neue Konzernziele, weil die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt werden.

Die weitergeführten Geschäfte sollen in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen. Analysten betonten, diese Prognose liege etwas unter den bisherigen Zielen für das weitergeführte Rüstungsgeschäft. Chloe Lemarie von Jefferies führt dies auf Gegenwind in einem Werk im spanischen Murcia und andere Verzögerungen zurück.

Sowohl Barclays-Fachmann Osorio als auch David Perry von JPMorgan sehen in den jüngsten Kursrückgängen bei Rheinmetall einen guten Einstiegspunkt. Seit dem Rekordhoch vom Oktober bei knapp über 2.000 Euro war der Kurs in den vergangenen Wochen um bis zu 30 Prozent abgesackt - letztlich auch wegen andauernde Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges. Experten betonen aber, dass ein Waffenstillstand kein Ende der höheren Verteidigungsausgaben bedeuten würde./tih/ajx/jha/

Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:46Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:16Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Rheinmetall OutperformBernstein Research
10.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen