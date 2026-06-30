Nike Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 50 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach einer ersten schnellen Einschätzung des Berichts. Erwartungsgemäß habe es an Umsatzdynamik gefehlt, günstige Währungsentwicklungen hätten aber etwas geholfen. In Kombination mit geringeren Ausgaben hätten die Gewinne die Erwartungen recht deutlich übertroffen. In der Telefonkonferenz seien alle Augen auf den Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2027 sowie das Geschäftsjahr gerichtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 17:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 50,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 41,05
|Abst. Kursziel*:
21,80%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 40,05
|Abst. Kursziel aktuell:
24,84%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 54,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Neutral
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|08:01
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|10:16
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
|08:01
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.