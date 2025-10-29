DAX 24.018 -0,4%ESt50 5.682 -0,3%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,05 +0,4%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.974 +1,6%Euro 1,1573 +0,0%Öl 64,80 +0,1%Gold 4.006 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenige Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch Netflix-Aktie reagiert freundlich: Aktiensplit 10:1 angekündigt - Übernahme von Warner Bros. Discovery wohl im Gespräch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
55,65 EUR +0,30 EUR +0,54 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,08 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN DWS100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000DWS1007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DWS

Goldman Sachs Group Inc.

DWS Group GmbHCo Neutral

11:46 Uhr
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,65 EUR 0,30 EUR 0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
55,50 €		 Abst. Kursziel*:
0,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
55,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

29.10.25 DWS Group Neutral UBS AG
29.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zieht am Vormittag an
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagnachmittag gesucht
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Donnerstagmittag kaum bewegt
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
dpa-afx Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze
Cointelegraph Deutsche Bank and DWS-backed EURAU stablecoin goes multichain with Chainlink
EQS Group EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025
Business Times Deutsche Bank’s DWS joins rivals in setting up Abu Dhabi office
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trade Resumption - DWS
Zacks Is DWS Emerging Markets Equity Instl (SEKIX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
PR Newswire Canadian Investment Regulatory Organization Trading Halt - DWS
RSS Feed
DWS Group GmbH & Co. KGaA zu myNews hinzufügen