DWS Group Aktie
Marktkap. 11,08 Mrd. EURKGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf
Zusammenfassung: DWS Group Neutral
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
0,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
55,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
