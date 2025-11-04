DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
DWS Group GmbH & Co. KGaA
DWS Group Aktie

Marktkap. 11,15 Mrd. EUR

KGV 12,27 Div. Rendite 5,53%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

RBC Capital Markets

DWS Group GmbHCo Outperform

08:01 Uhr
DWS Group GmbHCo Outperform
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,70 EUR -0,25 EUR -0,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Outperform

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,95 €		 Abst. Kursziel*:
5,55%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,03%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

