Bitcoin-Kurs über 71.000 US-Dollar - Zwischen geopolitischen Spannungen und institutioneller Festigung

13.03.26 10:25 Uhr
Kryptowährung Bitcoin über 71.000 US-Dollar: Geopolitik trifft institutionelle Akzeptanz | finanzen.net

Der Bitcoin zeigt sich im März 2026 widerstandsfähig. Die weltweit beliebteste Kryptowährung bewegte sich zuletzt höher.

Bitcoin stabilisiert sich um 70.000 US-Dollar
• Phase der Konsolidierung
• Analysten uneins über die weitere Richtung

Trotz eines äußerst unsicheren Umfelds bewegt sich der Bitcoin derzeit kaum. So zeigt er auf Wochen- und Monatssicht mit -1,7 bzw. +4,0 Prozent nur vergleichsweise geringe Ausschläge. Dieser stabile Kursverlauf folgt auf eine schwächere Phase zu Jahresbeginn. Am heutigen Freitag geht es zeitweise um 2,97 Prozent auf 71.699 US-Dollar nach oben.

Geopolitische Ereignisse wie der Iran-Krieg verunsichern derzeit die Anleger. Verstärkt wird dies durch handelspolitische Entscheidungen wie die neuerliche Eskalation der Zollstreitigkeiten unter der US-Administration. So hat die Trump-Regierung jüngst Untersuchungen angekündigt, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle gegen die EU dienen könnten. Gleichzeitig festigt der Bitcoin aber auch seine Rolle in den Portfolios institutioneller Investoren.

Analysten uneins über die weitere Richtungdes BTC-Kurs

Während sich der Bitcoin-Kurs derzeit also in einer Phase erhöhter Unsicherheit bewegt, diskutieren Analysten unterschiedliche Szenarien für die weitere Entwicklung. Dabei wird laut TradingKey die derzeitige Seitwärtsbewegung von Analysten als Konsolidierungsphase interpretiert, während sich der Markt nach vorherigen Kursschwankungen neu orientiert.

Bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung gehen die Meinungen deutlich auseinander. Einige Marktbeobachter erwarten zunächst eine eher ruhige Entwicklung. Der Vermögensberater Kevin Crowther sagte dazu laut BeInCrypto: "Flache oder leicht positive Kursbewegungen im März sollten aus Sicht der Investoren zurzeit das Basisszenario sein." Technische Analysten sehen gleichzeitig wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen. Ein nachhaltiger Anstieg über etwa 72.000 US-Dollar könnte neuen Aufwärtsdruck auslösen, während ein Rückfall unter wichtige Unterstützungen weitere Abgaben nach sich ziehen könnte.

Andere Stimmen warnen laut BeInCrypto dagegen vor möglichen Rückschlägen. In Marktanalysen wird etwa darauf hingewiesen, dass charttechnische Muster auf zusätzliche Risiken hindeuten könnten, selbst wenn sich der Kurs kurzfristig stabilisiert.

Makrothemen bleiben für Kryptowährungen entscheidend

Neben technischen Faktoren spielen weiterhin makroökonomische Entwicklungen eine wichtige Rolle. So zählen geopolitische Spannungen sowie geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank zu den zentralen Einflussfaktoren für den Kryptomarkt.

