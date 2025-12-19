10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich nach der Erholung vom Vortag am Freitag nur seitwärts bewegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX minimale 0,03 Prozent fester bei 24.192 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 1,03 Prozent bei 49.507,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um 0,32 Prozent auf 3.888,78 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng schlussendlich um 0,70 Prozent auf 25.675,60 Einheiten zu.

3. Bank of Japan strafft Geldpolitik : Leitzins steigt auf höchsten Stand seit 1995

Die Bank of Japan (BoJ) hat die Zinsen am Freitag auf ein seit drei Jahrzehnten nicht gesehenes Niveau erhöht.

4. PUMA: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert

PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

5. Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Scope senkt Mercedes-Rating

Scope hat den Daumen über die Bonitätsbewertung von Mercedes-Benz gesenkt.

6. RWE-Aktie unbeeindruckt: Polnisches Offshore-Projekt verkauft

RWE trennt sich von seinem Offshore-Windentwicklungsprojekt F.E.W. Baltic II in der polnischen Ostsee.

7. FedEx-Aktie zieht an: Ergebnis überrascht positiv

In einem schwachen Wirtschaftsumfeld hat der US-Logistikkonzern FedEx mit seinem Kostenfokus überzeugen können.

8. Skeptische Investoren schicken Nike-Aktie nach Umsatzzahlen zweistellig nach unten

Der Sportartikelkonzern Nike hat trotz stärker als erwartet ausgefallener Erlöse seine Anleger enttäuscht.

9. Ölpreise in Rot

Die Ölpreise geben am Freitag nach.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Freitagmorgen kaum zum Dollar.