DAX24.233 +0,1%Est505.746 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1715 -0,1%Öl59,45 -0,4%Gold4.331 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX fester -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie
BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verbraucher nehmen mehr Kredite für Konsum auf

19.12.25 09:43 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Konsumfreudige Verbraucher, zurückhaltende Unternehmen: Deutschlands Kreditbanken registrieren bei der Nachfrage nach Finanzierungen ein zweigeteiltes Bild. So übertraf das Neugeschäft in der Konsumfinanzierung in den ersten drei Quartalen mit 45,4 Milliarden Euro den Wert des Vorjahreszeitraums um 3,6 Prozent, wie der Bankenfachverband mitteilte. In Umfragen anderer Quellen gaben vielen Menschen an, dass sie sogar tägliche Ausgaben wie Lebensmitteleinkäufe auf Pump finanzieren.

Wer­bung

Dagegen war nach Angaben des Verbandes das Geschäft mit Investitionsfinanzierungen rückläufig: Neue Kredite im Volumen von 8,0 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeuteten einen Rückgang um 2,6 Prozent. Besonders für gewerbliche Kraftfahrzeuge wurden im Zeitraum Januar bis September deutlich weniger Finanzierungen nachgefragt als in den ersten neun Monaten des Vorjahres.

Unternehmen bei Investitionen auf der Bremse

Dies spiegele "die anhaltende Unsicherheit im Unternehmenssektor wider", bilanzierte der Bankenfachverband. Dessen Geschäftsführer Jens Loa sagt: "Damit Deutschland wieder an Dynamik gewinnt, braucht es jetzt verlässliche Rahmenbedingungen und klare Wachstumsimpulse. Unternehmen müssen die Sicherheit haben, dass sich Investitionen wieder lohnen."

Insgesamt vergaben die 48 Verbandsmitglieder in den ersten drei Quartalen 2025 neue Kredite im Volumen von 100,9 Milliarden Euro und damit 1,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ende September hatten die Institute 202,1 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen./ben/DP/stw