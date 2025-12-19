DAX24.200 +1,0%Est505.742 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +2,1%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.051 +2,9%Euro1,1709 -0,1%Öl59,73 ±0,0%Gold4.323 -0,2%
Konjunktur im Fokus

Deshalb zeigt sich der Euro etwas schwächer

19.12.25 08:35 Uhr
Euro Dollar Kurs: Euro gibt etwas nach - die Gründe

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel etwas schwächer präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2438 CNY -0,0135 CNY -0,16%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8759 GBP -0,0004 GBP -0,04%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1101 HKD -0,0144 HKD -0,16%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
183,4442 JPY 1,0442 JPY 0,57%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1709 USD -0,0017 USD -0,15%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1714 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1719 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten aus Deutschland am Morgen haben den Euro kaum bewegt. So ist die Kauflaune in Deutschland zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf -26,9 Punkte. Unterdessen sinken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter.

Im Blick standen gestern die Leitzinsentscheidung der EZB und die US-Verbraucherpreise. Die EZB hatte wie allgemein erwartet den Zins nicht angetastet. "Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar keine neue Anstiegsdynamik entwickeln können", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar.

/stk/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

