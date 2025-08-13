DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Eckert Ziegler 565970
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,28 EUR +0,20 EUR +0,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,38 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

09:41 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
33,28 EUR 0,20 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er halte an seiner positiven Einstellung zur Aktie des Staplerherstellers und Logistikdienstleisters fest, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursverluste seien eine interessante Möglichkeit zum Einstieg./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,98 €		 Abst. Kursziel*:
33,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
33,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,21%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

12.08.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
08.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
08.08.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu JinkoSolar

finanzen.net JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net JinkoSolar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: JinkoSolar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net JinkoSolar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net JinkoSolar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net JinkoSolar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PR Newswire JinkoSolar Powers Clean Energy Future with 21.6 MWh Energy Storage Systems for Distributed Energy Infrastructure
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® G6R Residential PV Module Named Sustainable Product of the Year by Green Builder® Media
PR Newswire JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain's 513 MWp Segovia Solar Cluster
PR Newswire JinkoSolar Releases "How to Finance Solar for All?" Position Paper During 2025 London Climate Week
PR Newswire JinkoSolar Announces Cash Dividend
PR Newswire JinkoSolar Earns RETC's "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
PR Newswire JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL's PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® Preserve Program Approved as the State of Washington's 1st Module Stewardship Program
RSS Feed
JinkoSolar zu myNews hinzufügen