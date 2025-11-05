Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen klar hinter sich gelassen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Die bereinigte Ebit-Marge des Spezialisten für Logistiktechnik liege mit 8,3 Prozent über der Konsensschätzung von 7,7 Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,54 €
|Abst. Kursziel*:
39,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,33%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
