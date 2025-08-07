Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,84 €
|Abst. Kursziel*:
32,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
32,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,20%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
