Jungheinrich Aktie

32,80 EUR -0,82 EUR -2,44 %
STU
Marktkap. 3,39 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

12:16 Uhr
Jungheinrich Outperform
Jungheinrich AG
32,80 EUR -0,82 EUR -2,44%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
33,84 €		 Abst. Kursziel*:
32,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
32,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,20%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

12:16 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
11:11 Jungheinrich Buy Baader Bank
09:21 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.25 Jungheinrich Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.07.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

