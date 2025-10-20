DAX24.122 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Kaufen'

20.10.25 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
30,10 EUR 0,34 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

