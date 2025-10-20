ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 43 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.2022
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.2022
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.2022
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.2021
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2020
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
