DAX 23.658 +0,6%ESt50 5.479 +0,7%Top 10 Crypto 15,55 -1,0%Dow 46.382 +0,1%Nas 22.789 +0,7%Bitcoin 95.750 +0,3%Euro 1,1802 +0,0%Öl 66,87 +0,5%Gold 3.785 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD Cassava Sciences: Insiderkäufe durch den CEO summieren sich auf 534.743 USD
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
30,32 EUR +0,40 EUR +1,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,06 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

11:41 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
30,32 EUR 0,40 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,06 €		 Abst. Kursziel*:
53,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,72%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

11:41 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net MDAX aktuell: MDAX im Aufwind
finanzen.net MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Jungheinrich auf 39 Euro - 'Buy'
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen