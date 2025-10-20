DAX24.228 +1,7%Est505.672 +1,1%MSCI World4.331 +0,8%Top 10 Crypto15,26 +2,7%Nas22.903 +1,0%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1649 -0,1%Öl60,69 -1,1%Gold4.312 +1,5%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street startet freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Profil
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Vossloh auf 108 Euro - 'Buy'

20.10.25 14:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
84,80 EUR 4,30 EUR 5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Zahlen zum dritten Quartal von 102 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das SDax-Unternehmen verzeichne eine anhaltende Nachfrage nach seinen Lösungen für die Eisenbahninfrastruktur, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Vossloh halte seine Versprechen. Dies sollte sich seiner Ansicht nach auch in den Auftragseingängen widerspiegeln./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

