ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 44 Euro - 'Buy'

01.10.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
29,36 EUR 0,18 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
10:11Jungheinrich BuyWarburg Research
23.09.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
12.08.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
