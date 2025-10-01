ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 44 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Analysen zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
