Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,39 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Lagerausrüster habe im zweiten Quartal im Quartalsvergleich von einem stabilen Umsatz berichtet, aber die operative Marge (Ebit) sei schwächer gewesen, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien mehr oder weniger erfüllt worden - auch mit dem angestiegenen Auftragseingang./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:58 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,84 €
|Abst. Kursziel*:
32,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name:
Peter Rothenaicher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|12:16
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Jungheinrich Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.07.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
