SMC Research

Mensch und Maschine Software SE Kaufen

08:34 Uhr

SMC-Research sieht die Mensch und Maschine Software SE nach einem starken ersten Quartal auf Kurs, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere das überproportionale Gewinnwachstum und die hohe Margenqualität hervor. Trotz leicht angepasster Schätzungen werde das Urteil „Strong Buy“ bestätigt.

Nach Darstellung von SMC-Research sei Mensch und Maschine solide in das neue Geschäftsjahr gestartet und habe Umsatz, Rohertrag und Gewinn erneut gesteigert. Der Gewinn habe dabei einmal mehr deutlich überproportional zugelegt. Bei einem Rohertragswachstum von 5,0 Prozent sei das EBIT um 14 Prozent auf 18,3 Mio. Euro gestiegen, womit ein neuer Quartalsrekord erreicht worden sei. Auch die EBIT-Marge habe mit 25,6 Prozent einen Höchstwert erzielt.

Für den Ergebnissprung seien neben dem leichten Rohertragswachstum zwei Faktoren ausschlaggebend gewesen. Zum einen hätten sich die positiven Effekte der im Vorjahr umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen in den Zahlen niedergeschlagen und insbesondere das Ergebnis im Digitalisierungssegment gestützt. Zum anderen habe das Unternehmen einen Einmalertrag von rund 2,0 Mio. Euro aus dem Verkauf von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen in Israel in den sonstigen betrieblichen Erträgen verbucht.

Mit den erreichten Zahlen sieht SMC-Research das Unternehmen auf einem guten Weg, die eigenen Gewinnziele für 2026 in Höhe von 11 bis 19 Prozent Wachstum zu erreichen. Die eigenen Schätzungen seien dennoch leicht angepasst worden, woraus sich eine geringfügige Abwärtsrevision des erwarteten EBIT ergeben habe. Dieses werde nun mit 55,8 Mio. Euro angesetzt, nach zuvor 56,6 Mio. Euro, was gegenüber 2025 weiterhin einem Anstieg um fast 14 Prozent entspreche. Die Gewinnschätzung je Aktie liege nun bei 2,17 Euro.

Für die Folgejahre werde weiterhin eine Fortsetzung des dynamischen Gewinnwachstums erwartet, die mit steigenden Dividenden einhergehen dürfte. Auf dieser Basis sehe SMC-Research den fairen Wert der Aktie bei 66,00 Euro. Die leichte Reduktion gegenüber dem vorherigen Kursziel von 68,00 Euro sei vor allem auf einen erhöhten Diskontierungssatz zurückzuführen. Gleichwohl liege das Kursziel weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau und signalisiere ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Auch die hohe Dividendenrendite, die sich auf Basis der im Mai erwarteten Ausschüttung von 2,00 Euro auf 5,0 Prozent belaufe, weise nach Einschätzung von SMC-Research in diese Richtung.

Für ein Unternehmen, das mit einem ausgereiften Geschäftsmodell, einem stetigen, profitablen und cashflow-starken Wachstum, einer mehr als soliden Bilanz, einer sehr erfahrenen, auf Kontinuität, Verlässlichkeit und Risikobegrenzung bedachten Unternehmensführung sowie einer ausgeprägten Prognosetreue überzeuge, erscheine diese Bewertung aus Sicht von SMC-Research als sehr attraktiv.

SMC-Research sieht sich in der positiven Einschätzung bestätigt und bekräftigt das Urteil „Strong Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.04.2026 um 7:42 Uhr fertiggestellt und am 27.04.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-27-SMC-Update-MuM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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