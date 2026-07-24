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Aktienanalyse der Woche: Tesla

25.07.26 09:00 Uhr

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Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
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Tesla wächst wieder kräftig – doch der Blick hinter die Umsatzrekorde sorgt bei Anlegern für Ernüchterung. Während die Erlöse im jüngsten Quartal um 26 Prozent auf 28,2 Milliarden US-Dollar steigen, brechen das operative Ergebnis und die Marge deutlich ein. Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz, Robotaxis und neue Produktionsanlagen belasten den freien Cashflow. Die Tesla-Aktie reagiert nachbörslich mit deutlichen Verlusten und sendet auch charttechnisch ein Warnsignal.


Doch Elon Musk setzt längst nicht mehr allein auf Elektroautos. Mit dem autonomen Cybercab, dem Robotaxi-Netzwerk, Energiespeichern, dem Tesla Semi und dem humanoiden Roboter Optimus soll aus dem Autobauer ein breit aufgestellter Technologie- und KI-Konzern entstehen. Besonders Optimus könnte langfristig zum größten Projekt des Unternehmens werden – bislang befinden sich Produktion und Einsatz allerdings noch in einer frühen Phase.


Ist der aktuelle Rücksetzer damit eine neue Einstiegschance oder droht der hoch bewerteten Aktie eine längere Korrektur? Die Analyse zeigt, wie stark Tesla wirklich wächst, warum die Gewinne trotzdem unter Druck stehen und welche Kurszone nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden könnte.


Tesla (TSLA):


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CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

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24.07.2026Tesla NeutralUBS AG
23.07.2026Tesla NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.07.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
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13.07.2026Tesla HoldJefferies & Company Inc.
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03.06.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG

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