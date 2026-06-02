Tesla Aktie
Marktkap. 1,34 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta berichtete am Dienstag von einem Investorentreffen mit einem Investor-Relations-Manager im Rahmen einer Fachkonferenz der US-Bank. Die Verkaufsdynamik des Elektroautobauers habe sich demnach im Mai auf breiter Front beschleunigt. Voll-Selbstständiges Fahren (FSD) entwickele sich zu einem spürbaren Nachfragetreiber, seine Verbreitung bleibe aber wegen länderspezifischer Zulassungen begrenzt. Das Neuprojekt "Cybercab" mache Fortschritte, indem es derzeit eine frühe Produktions- und Validierungsphase durchlaufe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Underweight
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 145,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 423,74
|Abst. Kursziel*:
-65,78%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 421,85
|Abst. Kursziel aktuell:
-65,63%
|
Analyst Name:
Rajat Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 362,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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