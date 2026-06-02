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Symbol TSLA

JP Morgan Chase & Co.

Tesla Underweight

08:01 Uhr
Tesla Underweight
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta berichtete am Dienstag von einem Investorentreffen mit einem Investor-Relations-Manager im Rahmen einer Fachkonferenz der US-Bank. Die Verkaufsdynamik des Elektroautobauers habe sich demnach im Mai auf breiter Front beschleunigt. Voll-Selbstständiges Fahren (FSD) entwickele sich zu einem spürbaren Nachfragetreiber, seine Verbreitung bleibe aber wegen länderspezifischer Zulassungen begrenzt. Das Neuprojekt "Cybercab" mache Fortschritte, indem es derzeit eine frühe Produktions- und Validierungsphase durchlaufe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 15:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Underweight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 145,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 423,74		 Abst. Kursziel*:
-65,78%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 421,85		 Abst. Kursziel aktuell:
-65,63%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 362,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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