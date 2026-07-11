Tesla Aktie
Marktkap. 1,34 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: George Rose/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Hold
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 407,76
|Abst. Kursziel*:
-1,90%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 407,58
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 419,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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