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Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:06 Uhr
Tesla Hold
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: George Rose/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 407,76		 Abst. Kursziel*:
-1,90%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 407,58		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,86%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 419,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:06 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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