Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die Erwartungen klar übertroffen habe./rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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