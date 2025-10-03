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Tesla Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Tesla Neutral

12:46 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
Tesla
308,05 EUR -19,50 EUR -5,95%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 445 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen hoher Investitionen habe die Marge des Elektroautoherstellers die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Rajat Gupta am Donnerstag. Unterstützung könne der Aktienkurs indes vom Vorankommen beim Robotaxi erhalten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 445,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 374,01		 Abst. Kursziel*:
18,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 351,00		 Abst. Kursziel aktuell:
26,78%
Analyst Name:
Rajat Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 411,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

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