Tesla Aktie
Marktkap. 1,25 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 445 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen hoher Investitionen habe die Marge des Elektroautoherstellers die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Rajat Gupta am Donnerstag. Unterstützung könne der Aktienkurs indes vom Vorankommen beim Robotaxi erhalten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 374,01
|Abst. Kursziel*:
18,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 351,00
|Abst. Kursziel aktuell:
26,78%
|
Analyst Name:
Rajat Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 411,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|12:46
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|12:46
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.