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Aktienanalyse der Woche: Tesla

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Aktienanalyse der Woche: Tesla


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Tesla wächst wieder kräftig – doch der Blick hinter die Umsatzrekorde sorgt bei Anlegern für Ernüchterung. Während die Erlöse im jüngsten Quartal um 26 Prozent auf 28,2 Milliarden US-Dollar steigen, brechen das operative Ergebnis und die Marge deutlich ein. Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz, Robotaxis und neue Produktionsanlagen belasten den freien Cashflow. Die Tesla-Aktie reagiert nachbörslich mit deutlichen Verlusten und sendet auch charttechnisch ein Warnsignal.


Doch Elon Musk setzt längst nicht mehr allein auf Elektroautos. Mit dem autonomen Cybercab, dem Robotaxi-Netzwerk, Energiespeichern, dem Tesla Semi und dem humanoiden Roboter Optimus soll aus dem Autobauer ein breit aufgestellter Technologie- und KI-Konzern entstehen. Besonders Optimus könnte langfristig zum größten Projekt des Unternehmens werden – bislang befinden sich Produktion und Einsatz allerdings noch in einer frühen Phase.


Ist der aktuelle Rücksetzer damit eine neue Einstiegschance oder droht der hoch bewerteten Aktie eine längere Korrektur? Die Analyse zeigt, wie stark Tesla wirklich wächst, warum die Gewinne trotzdem unter Druck stehen und welche Kurszone nun für die weitere Entwicklung entscheidend werden könnte.


Tesla (TSLA):


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DatumRatingAnalyst
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK
23.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.